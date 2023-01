Code oranje overal beëindigd, nog wel code geel in grootste deel van het land

In geen enkele provincie is vrijdagavond meer sprake van code oranje. Wel geldt in heel het land, met uitzondering van het noordoosten, nog code geel vanwege verwachte gladheid op de weg, meldt het KNMI.

Het KNMI had code oranje uitgegeven voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. In de eerste drie provincies kwam de weercode al eerder ten einde, maar de weerdienst verwachtte dat code oranje in Limburg tot 18.00 uur zou gelden. Maar ook daar kon de code om 17.30 uur al worden afgeschaald.

Met code oranje waarschuwde het KNMI voor hevige sneeuwval en verraderlijke gladheid op de weg. Vooral in Limburg en Noord-Brabant kon er een pak sneeuw blijven liggen, wat voor gevaarlijke situaties op de weg kon zorgen.

Ook vanavond kan het verraderlijk glad zijn, meldt het KNMI. Op meerdere plekken in het land kan het nog steeds glad zijn door sneeuwresten of door bevriezing van natte wegen. Daarom blijft code geel wel van kracht.

Winterweer zorgde vrijdagochtend voor files en ongelukken

Vrijdagochtend gingen de barre weersomstandigheden gepaard met lange files en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat had donderdagavond opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken, maar dat leek weinig effect te hebben. Op Eindhoven Airport konden minder vliegtuigen opstijgen en landen door de sneeuwval.

De kans op gladheid houdt aan tot zaterdagochtend. Vrijdagnacht zakt de temperatuur landinwaarts naar -5 graden. Aan de kust blijft het kwik op 0 graden steken. In het noorden kan een bui vallen, maar blijft het verder droog.

Zaterdagochtend vriest het op de meeste plaatsen 1 tot 4 graden. In de nacht naar zondag vriest het opnieuw, met minima tussen -1 en -5 graden.

