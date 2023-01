Goed nieuws: Energieprijzen dalen | discriminatieverbod lhbtiq+'en in Grondwet

Delen via E-mail

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: de eerste energieleverancier zakt met nieuwe tarieven onder het prijsplafond, waardoor consumenten eindelijk weer van dalende energieprijzen kunnen profiteren. En: het discriminatieverbod van mensen met een beperking wordt in de Grondwet opgenomen.

Goed nieuws over de energieprijzen. Energieleverancier Budget Energie kondigde woensdag aan dat die stroom sinds kort weer goedkoper dan het prijsplafond kan inkopen. Daarom heeft de leverancier zijn tarieven verlaagd. Prijsvergelijkers denken dat andere energieleveranciers snel zullen volgen.

Het was al verboden om mensen met een beperking en lhbtiq+'en te discrimineren, maar nu komt het ook met zoveel woorden in artikel 1 van de Grondwet te staan. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het voorstel. Belangengroepen die hier jarenlang voor hebben gestreden, spreken van een historische overwinning.