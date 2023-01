Weekendweerbericht: Overwegend droog en rustig winterweer

In de loop van vrijdagavond trekken de winterse buien naar het zuiden weg. Vanuit het noordoosten klaart het op. Dit weekend kunnen we overwegend droog en rustig winterweer verwachten.

Vrijdagavond trekt de neerslag, veelal regen maar soms ook natte sneeuw, naar het zuidoosten weg. Vanuit het noordoosten klaart het op. Het is dan droog en het koelt snel af.

In de loop van de avond daalt de temperatuur in het noordoosten tot onder het vriespunt. Daardoor stijgt de kans op gladheid door bevriezing van natte wegdelen.

Dit weekend bepalen wolkenvelden en zon het weerbeeld. Zondag wordt de bewolking in het oosten en zuidoosten dikker. Dan stijgt ook weer de kans op een vlokje sneeuw.

Weekend begint met zonneschijn en goed fiets- of wandelweer

De eerste dag van het weekend begint met zonneschijn. Wel komt er regionaal nevel of mist voor, maar het blijft overal droog.

In het oosten en zuidoosten wordt het maximaal 1 of 2 graden met een matige noordoostenwind. Daarmee is het vrij koud voor deze tijd van het jaar, maar omdat er weinig wind staat is het geschikt weer voor een wandeling of fietstocht.

Zondag blijft droog met af en toe zon

Zondag krijgen we te maken met grijze wolken met nevel en mist. De eerste uren is het koud en vriest het licht met temperaturen van 1 tot 3 graden onder nul. Later op de dag breekt de zon af en toe door.

Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige wind. De temperatuur loopt op naar 1 tot 2 graden boven nul in het oosten en zuidoosten en naar 4 graden aan zee.

Na het weekend is het maandag en dinsdag droog en schijnt af en toe de zon. In de nacht en vroege ochtend vriest het licht. Vanaf woensdag is er wel meer kans op neerslag. Dit zal veelal regen zijn, want de temperatuur loopt gedurende de week geleidelijk op. Eind volgende week wordt het 4 tot 6 graden.

Eerder

Aanbevolen artikelen