Koepelorganisatie waarschuwt voor grote problemen in de gehandicaptenzorg

De zorg voor de groep van 14.000 mensen met een zware verstandelijke beperking dreigt problematisch te worden, zo waarschuwt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vrijdag. Dat komt onder meer door oplopende kosten en grote personeelstekorten, zegt een woordvoerder.

Zorgaanbieders denken daardoor na over een andere invulling van hun complexe zorg. Een mogelijk gevolg is dat er minder personeel beschikbaar komt per cliënt, waarmee het risico op incidenten toeneemt. "De kans is dan groter dat er een keer een cliënt wegloopt of ongewenst gedrag vertoont."

Als er niks verandert, dreigt ook het gevaar dat er in de toekomst geen nieuwe cliënten meer kunnen worden aangenomen. 's Heeren Loo, de grootste aanbieder van gehandicaptenzorg in Nederland, waarschuwde eerder dat deze situatie niet ver weg meer is, aldus de VGN.

Vorig jaar liet de koepelorganisatie al weten dat de gehandicaptenzorg in Nederland onder zware druk staat. De kosten voor deze zorg waren in 2022 255 miljoen euro hoger dan een jaar eerder, een stijging van 8 procent.

De VGN verwacht dat het aantal organisaties voor gehandicaptenzorg dat in de rode cijfers gaat eindigen dit jaar verdubbelt ten opzichte van 2021. Toen draaiden 44 organisaties verlies. Als hoofdoorzaken worden gestegen energiekosten, steeds duurdere zorginkoop en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt genoemd. De sector heeft momenteel een kleine zesduizend vacatures openstaan.

Duurder personeel door steeds meer zzp'ers in de zorg

Het aantal zzp'ers in de gehele zorgsector stijgt snel. Dat is een probleem, zeker ook voor de complexe gehandicaptenzorg, stelt de VGN. Aangesloten zorgorganisaties zien steeds meer mewerkers die op vrijdag uit loondienst gaan en op maandag bij ze terugkomen als zzp'er.

"Dit zijn meestal heel goede zorgverleners", aldus de woordvoerder. "Maar het probleem is dat ze veel duurder zijn en bovendien lastig inzetbaar voor de groep die complexe zorg nodig heeft. Deze mensen zijn namelijk gebaat bij vertrouwde gezichten, zodat ze een vertrouwensband kunnen opbouwen. Met zzp'ers gaat dit veel moeilijker, want die komen en gaan veel sneller dan personeel in loondienst."

Aanbevolen artikelen