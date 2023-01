Belastingdienst: 'Pas vanaf 2013 discriminerende systemen rond toeslagen'

Delen via E-mail

De Belastingdienst zegt pas vanaf 2013 discriminerende databestanden en risicoprofielen te hebben gebruikt om fraude met kinderopvangtoeslag op te sporen. De fiscus staat tegenover een toeslagenouder die zegt voor die tijd te zijn gediscrimineerd vanwege haar afkomst.

Maar de fiscus voegt toe dat de behandeling niet te maken had met discriminatie op basis van afkomst. Alle klanten van het gastouderbureau waarvan de vrouw gebruikmaakte zouden extra zijn gecontroleerd. Daarbij zou niet meespelen dat dat gastouderbureau, zoals de vrouw zegt, alleen mensen met een migratieachtergrond als klant had.

Trouw en RTL Nieuws onthulden in 2019 dat de fiscus sinds 2004 duizenden ouders die kinderopvangtoeslag kregen onterecht als fraudeur heeft aangemerkt. Dat bleek ook te gebeuren op basis van persoonlijke kenmerken in plaats van fiscale risico's.

Het College vroeg tijdens de zitting of de Belastingdienst kan garanderen dat de fiscus ook vóór 2013 geen systemen en lijsten gebruikte die onderscheid maakten op basis van afkomst of nationaliteit. De Belastingdienst antwoordde daar na eigen onderzoek geen aanwijzingen voor te hebben gevonden.

Juliette Bonneur, die de gedupeerde toeslagenouder namens antidiscriminatiebureau RADAR juridisch bijstaat, had tijdens de zitting haar twijfels bij het argument van de Belastingdienst. De jurist noemde het "ongeloofwaardig" dat de werkwijze en de systemen van de fiscus vanaf 2013 opeens compleet zouden zijn veranderd.

"De Belastingdienst is hierbij aan zet", zegt Bonneur kort na de zitting tegen NU.nl. "Laat ze daar maar bewijzen dat ze tot 2013 niet hebben gediscrimineerd, want dat hebben ze ook vandaag onvoldoende gedaan."

Medewerkers van de fiscus hebben volgens Bonneur rond de zaak van de toeslagenouder bovendien discriminerende opmerkingen gemaakt over mensen met een biculturele achtergrond. Dat zou ook zijn gebeurd rond zes andere toeslagenouders die de jurist bijstaat.

De Belastingdienst bestreed dat tijdens de zitting. Een woordvoerder was na de zitting nog niet bereikbaar voor commentaar.

Voorafgaand aan de zitting gaven de zichtbaar geëmotioneerde gedupeerde toeslagenouder, Bonneur en de vertegenwoordigers van de Belastingdienst elkaar een hand. "Dit is niet persoonlijk", zei de vrouw tegen de fiscusmedewerkers. Beide partijen gingen ook tijdens de pauze van de zitting informeel met elkaar in gesprek.

De fiscus moet bij iedere klacht bij het College voor de Rechten van de Mens over de aanpak van toeslagenfraude aantonen níét te hebben gediscrimineerd. De onafhankelijke toezichthouder constateerde in september na eigen onderzoek dat de Belastingdienst in het toeslagenschandaal structureel onderscheid heeft gemaakt op grond van afkomst.