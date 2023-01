Files door winterweer in Noord-Brabant, minder vliegtuigen van en naar Eindhoven

Door gladheid staan er in Noord-Brabant al de hele ochtend en middag files. Delen van de A58 en A67 waren afgesloten na ongevallen, maar zijn inmiddels weer open. Op Eindhoven Airport kunnen minder vliegtuigen vertrekken en landen door de sneeuwval, meldt het Brabants Dagblad

Op dit moment zijn er op verschillende wegen in Noord-Brabant nog files waardoor mensen rekening moeten houden met vertraging. Dat is onder meer zo op de A59 van Zeeland naar Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Daar rijdt het verkeer langzamer in beide richtingen, zegt een woordvoerder van de ANWB.

De A58 bij Moergestel is inmiddels weer open, nadat deze eerst afgesloten was in de richting van Eindhoven. Weggebruikers moeten daar in de richting van Tilburg nog rekening houden met vertraging. Op de A67 is een vrachtwagen geschaard, waardoor de weg even afgesloten was. Die is nu weer open, maar mensen moeten nog steeds rekenen op vijftien minuten vertraging bij knooppunt De Hogt.

Op Eindhoven Airport loopt het vertrekkende vliegverkeer vertraging op door de hevige sneeuwval en het ijsvrij maken van de vliegtuigen. "Er landen door de sneeuw ook minder toestellen per uur", meldt het vliegveld via Twitter.

Ook andere delen van het land kleuren wit, al blijft de sneeuw met name in het westen minder lang liggen. Dat komt doordat de grondtemperatuur daar hoger is dan in het zuidoosten. De sneeuw smelt daardoor eerder weg. In het noorden is het droog en is van gladheid geen sprake.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers extra alert te zijn bij op- en afritten. Wie de weg opgaat, krijgt het advies om langzaam te rijden, voldoende afstand te houden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en rustig te remmen. In heel Nederland vonden tot ongeveer 14.00 uur zo'n honderd incidenten plaats, zegt Rijkswaterstaat. Het gaat om ongelukken en slippartijen.

Gladde wegen in de nacht

Vrijdagnacht zakt de temperatuur landinwaarts naar -5 graden. Aan de kust blijft het kwik op 0 graden steken. In het noorden kan een bui vallen, maar blijft het verder droog. Door de vrieskou kunnen wegen wel opnieuw glad worden, waarschuwt het KNMI.

Ook zaterdagochtend zal er nog sprake zijn van vorst. Bij brede opklaringen vriest het op de meeste plaatsen 1 tot 4 graden. Komend weekend worden wolken en zonnige perioden verwacht. Het waait nauwelijks en daardoor is het 's middags aangenaam om buiten te zijn.

In de nacht naar zondag vriest het uitgebreid, met minima tussen -1 en -5 graden.

Meer dan 5 centimeter sneeuw

Vannacht trokken de eerste winterse buien over het land. Daardoor was er in het hele land kans op gladheid. In het Zeeuwse Oosterland gleed door de gladheid zelfs een strooiwagen in een sloot.

Noord-Brabant en Limburg zijn inmiddels met een witte laag bedekt. Op sommige plekken ligt al meer dan 5 centimeter sneeuw. De buien trekken later in de middag weg via Zuid-Nederland.

Vanwege de gladheid gold vrijdagochtend overal code geel en in de zuidelijke provincies code oranje. Alleen in Limburg is code oranje nog van kracht tot 18.00 uur, meldt het KNMI. Flinke sneeuwbuien leiden tot slecht zicht en verraderlijke gladheid.

Rijkswaterstaat kreeg vrijdag meerdere meldingen over ongevallen en slippartijen, met name in Noord-Brabant. Op de A58 richting het westen raakten bij de afrit Tilburg-Oost meerdere auto's betrokken bij een ongeluk. Op de A58 had vrachtverkeer moeite om de toerit naar industriegebied Vosdonk (Etten-Leur) op te komen.

Een tafel in de sneeuw in Noord-Brabant.

