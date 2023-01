Politie houdt elf leden van harde kern Feyenoord aan voor onder meer intimidatie

De politie heeft vrijdagochtend elf leden aangehouden van de harde kern van Feyenoord. Ze worden verdacht van bedreiging, belediging, intimidatie en brandstichting, meldt de politie.

De elf verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere incidenten. Zo zouden ze verantwoordelijk zijn voor spandoeken met beledigende teksten die getoond werden in Tirana. Feyenoord speelde toen in de hoofdstad van Albanië de finale van de Conference League tegen AS Roma. Op de spandoeken stonden onder meer doodsbedreigingen richting de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en zijn dochter.

De politie verwacht dat het niet blijft bij de elf aanhoudingen. Door de vele informatie die tijdens het onderzoek naar boven kwam, "zien we meer verbanden en kunnen we beter onderzoeken", aldus de politie. "We hebben echt diep gegraven. Daar zijn we voorlopig niet mee klaar."