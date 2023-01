Willem Engel grotendeels vrijgesproken: maand voorwaardelijk vanwege opruiing

Willem Engel heeft een maand voorwaardelijke celstraf gekregen vanwege opruiing. Het Openbaar Ministerie had een zwaardere straf tegen hem geëist, maar de rechter sprak de Viruswaarheid-voorman grotendeels vrij.

De strafbare feiten waarvoor Engel terechtstond, speelden zich af in de periode juni 2020 tot half november 2021. Het OM vervolgde de 45-jarige Rotterdammer voor een reeks berichten over corona op sociale media.

Het OM had een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist tegen de voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid. Hij werd vrijgesproken van vijf van de zes aanklachten.

Engel werd alleen veroordeeld voor een Twitter-bericht aan mensen die wilden komen demonstreren op het Malieveld in Den Haag in juni 2020. Demonstraties waren toen verboden. Daarom beschouwt de rechtbank zijn bericht als een oproep tot het begaan van een strafbaar feit.

"Door opzettelijk op te roepen om toch aan de demonstratie deel te nemen heeft Engel laten zien dat hij lak heeft aan de lokale autoriteiten", zegt de rechtbank in het vonnis. "Engel heeft bovendien de in de samenleving heersende onrust met zijn oproep gevoed."

Van andere strafbare feiten werd Engel vrijgesproken. Hij plaatste bij foto's op Twitter en Facebook teksten als: "Nee tegen de prikbussen. Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert. Voor later zullen we maar zeggen."

In september 2020 riep Engel zijn aanhang op om een zorgcentrum in Goirle te bellen. Dat centrum was gesloten vanwege meerdere coronabesmettingen. De oproep leidde tot dagenlange scheldpartijen tegen telefonisten en zelfs doodsbedreigingen.

0:53 Afspelen knop Rechter legt Willem Engel voorwaardelijke celstraf op

Collectieve aangifte tegen Engel

Eind 2021 werd een collectieve en door 22.581 mensen ondertekende aangifte tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Het OM startte precies een jaar geleden een strafrechtelijk onderzoek.

Engel werd op woensdag 16 maart, op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, opgepakt bij een Rotterdams stemlokaal vanwege opruiing. Hij zat twee weken in voorarrest en gaf kort na zijn vrijlating een interview dat op YouTube verscheen. Daardoor belandde hij weer een paar dagen in de cel.

Engel had in de strafzaak betoogd dat de rechtbank het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk had moeten verklaren. Hij was van mening dat het proces niet eerlijk verliep.

Daar was de rechtbank het niet mee eens. Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. Ook van politieke sturing door de minister van Justitie of de NCTV was geen sprake, concludeert de rechtbank. Evenmin is er sprake van ontbrekende rechtbankstukken. De rechtbank vindt ook dat Engel zich op meerdere zittingsdagen uitgebreid heeft kunnen verdedigen.

Aanbevolen artikelen