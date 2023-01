De verwachte heftige vogelgriepwinter is tot nu toe uitgebleven

Omdat afgelopen zomer de vogelgriep niet uit Nederland was verdwenen, werd een heftige winter voorspeld. Maar tot nu valt dat mee. Wilde vogels gaan zeker nog dood aan de ziekte en er worden soms nog stallen met pluimvee geruimd. Toch grijpt de vogelgriep deze winter niet zo hevig om zich heen als verwacht, zeggen meerdere experts tegen NU.nl.

"Het is niet de pittige winter geworden die was voorspeld", zegt een woordvoerder van Wageningen Bioveterinary Research.

In januari en in december moesten in totaal twee stallen met pluimvee worden ontruimd. In november waren dat er vijf. Maar in oktober en september waren dat er nog zestien en zeventien.

Het zijn veel kleinere aantallen dan aan het einde van de zomer werden verwacht. Normaal gesproken komt vogelgriep in het najaar met trekvogels mee en verdwijnt de ziekte weer in de lente en de zomer. Maar afgelopen jaar ging dat anders en bleven er in de zomer veel vogelgriepgevallen bij komen.

"De verwachting voor de winter is niet best", zei Nancy Beerens in september. De vogelgriepexpert van Wageningen University & Research (WUR) maakte zich grote zorgen over de daaropvolgende maanden.

Die zorgen had ook Thijs Kuiken, viroloog bij het Erasmus MC. De afgelopen jaren was er telkens een vogelsoort die flink door vogelgriep werd getroffen. Kuifeenden, smienten (een eendensoort), brandganzen en zeevogels zijn de laatste jaren al flink geraakt. "Het worstcasescenario zou zijn dat daar deze winter weer een nieuwe soort bij zou komen. Gelukkig is dat niet gebeurd."

Geen verklaring voor minder vogelgriep

Kuiken kan niet verklaren waardoor het aantal vogelgriepgevallen kleiner is dan waar rekening mee werd gehouden. "Dat is speculeren. We hebben te weinig informatie van wilde vogels."

Ook Francisca Velkers, epidemioloog en pluimveedierenarts, tast in het duister. Dat komt ook doordat over wilde vogels lang niet alles duidelijk is. Al lijken er wel minder wilde vogels besmet te raken dan tijdens hevige vogelgriepgolven.

Niet alle vogels sterven aan vogelgriep. Het zou dus kunnen dat een groep vogels immuun is, zegt ze. Maar vogels die immuun zijn, kunnen het virus alsnog bij zich dragen en pluimvee in stallen besmetten.

"We weten het niet", vertelt ze. "We hebben niet eerder een situatie gehad waarin de hele zomer infecties zijn doorgegaan. Dus de hele dynamiek van infecties in wilde vogels is onvoorspelbaar voor ons."

Vogelgriepepidemie was vorig jaar erger dan ooit De vogelgriepepidemie was vorig jaar in Europa groter dan ooit. Tientallen miljoenen vogels werden geruimd.

Wilde vogels kunnen doodgaan als ze vogelgriep krijgen. Als in een stal een besmette kip rondloopt, moet de hele stal worden geruimd.

Heel soms kunnen ook mensen vogelgriep krijgen. Dat leidt dan vaak tot milde klachten, maar de gevolgen kunnen ook ernstig zijn.

Als mensen (of zoogdieren) vaak vogelgriep krijgen, kan het virus muteren en mogelijk wel ernstige gevolgen voor mensen hebben.

Vogelgriep is niet helemaal verdwenen

Overigens is het niet zo dat er deze winter helemaal geen vogelgriepgevallen zijn. Er is de laatste maanden dus nog een aantal stallen geruimd. En er worden ook geregeld aan vogelgriep gestorven wilde vogels aangetroffen. Ook in landen om ons heen is dat het geval.

"Waakzaamheid blijft dan ook geboden", zegt de woordvoerder van Wageningen Bioveterinary Research. "Dat het virus zich niet gedraagt zoals we misschien verwachten, maakt duidelijk hoe ongrijpbaar en onvoorspelbaar een virus zich kan gedragen."

