Minister wil verbod op houden van honden met korte snuit en katten met vouworen

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het houden van honden met een korte snuit en katten met vouworen verbieden. Ook zouden de dieren niet meer gebruikt mogen worden in de media, zoals in reclames en films.

Een derde van de Nederlandse huishoudens heeft een hond of kat. Volgens Adema kijken mensen bij de keuze voor een huisdier vooral naar het uiterlijk van een dier.

Kenmerken als een korte snuit of vouwoortjes worden door baasjes gezien als 'schattig', terwijl er volgens de minister veel dierenleed achter schuilgaat. "Mensen zijn zich vaak niet bewust van de duistere kant van deze uiterlijke kenmerken", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.