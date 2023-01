Flink meer meldingen over dierenleed, veel via Oekraïners met gestrest huisdier

Het aantal meldingen over dierenleed onder gezelschapsdieren is explosief toegenomen. Dat komt deels door meldingen van Oekraïners die een gestrest huisdier hebben meegenomen naar Nederland, meldt het WNL-radioprogramma Het Misdaadbureau.

Het aantal meldingen over verwaarloosde, mishandelde of gewonde gezelschapsdieren is in een paar jaar tijd verviervoudigd. In 2019 kwamen er 850 meldingen binnen en in 2022 steeg dat aantal naar 3.500.