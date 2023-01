Weerbericht: Centimeters sneeuw en gladde wegen

Vrijdag valt er op verschillende plekken meerdere centimeters sneeuw. De temperatuur ligt overdag tussen 0 en 5 graden. De vrieskou 's nachts met de winterse buien zorgen voor gladde wegen. KNMI heeft code geel en oranje afgegeven vanwege de gladheid.

In de vroege ochtend trekken de buien van noordwest-Nederland naar het zuidoosten over het land. In de kustgebieden gaat het om regenbuien, landinwaarts valt er sneeuw.

Er kan lokaal zo'n 5 centimeter sneeuw per uur vallen. In de zuidoostelijke helft van Nederland kan 's morgens een sneeuwdek ontstaan van 2 tot 5 cm.

Daarom geldt in Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant code oranje vanaf 7.00 uur. In Limburg geldt code oranje vanaf 10.00 uur. In heel het land geldt code geel.

De temperatuur varieert tussen 0 als het sneeuwt en 5 graden aan zee. De wind wordt matig tot vrij krachtig aan de zuidwestelijke kust. Hij waait uit verschillende richtingen.

's Middags is het bewolkt en valt er landinwaarts sneeuw. In het noorden wordt het droog tegen het einde van de middag. De buien trekken dan weg via het zuiden.

Zaterdagochtend zal er nog sprake zijn van vorst. Bij brede opklaringen vriest het op de meeste plaatsen 1 tot 4 graden. Komend weekend worden wolken en zonnige perioden verwacht. Het waait nauwelijks en daardoor is het 's middags aangenaam om buiten te zijn.

Eerder

Aanbevolen artikelen