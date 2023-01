Morgenochtend code oranje voor vier provincies vanwege hevige sneeuwval

Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code oranje afgegeven voor de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Daar worden vanaf 8.00 en 10.00 uur zware winterse buien verwacht. Er kan zo'n 5 centimeter sneeuw per uur vallen.

Enkele winterse buien trekken vannacht al over het land. Daardoor is er in het hele land kans op gladheid doordat natte wegen bevriezen. In alle overige provincies geldt dan ook code geel.