Code oranje alleen voor Limburg en Noord-Brabant: dikke vlokken in het zuiden

Code oranje is nog van kracht in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De dikke vlokken sneeuw in het zuiden van het land zorgen voor centimeters sneeuw en files. Het westen van het land moet het doen met natte sneeuw en regen. Volgens Rijkswaterstaat zijn er "enkele ongelukken" gebeurd.

De buien trekken vanuit het noordwesten naar het zuidoosten over het land. Daardoor kwam Limburg later op de ochtend aan de beurt. In de noordelijke provincies is het droog.

In Limburg en Noord-Brabant is de kans dat de sneeuw blijft liggen het grootst. Het midden van het land krijgt te maken met nattere sneeuw. Ten westen van de lijn tussen Utrecht en Breda valt voornamelijk regen of natte sneeuw.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Enkele winterse buien trokken vannacht al over het land. In het hele land is er daardoor kans op gladheid, doordat natte wegen bevriezen. In alle overige provincies geldt dan ook code geel.

Code oranje gold vanaf 8.00 uur in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. In Limburg en het oosten van Gelderland was code oranje vanaf 10.00 uur van kracht. Alleen in Limburg en Noord-Brabant geldt code oranje nog. De waarschuwing geldt tot 14.00 uur.

Code oranje tot 14.00 uur in Noord-Brabant en Limburg

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Veel files voor een vrijdag

Voor een vrijdagochtend waren er veel files, rond de 100 kilometer. De gemiddelde 'spitspiek' is op vrijdagochtend zo'n 25 kilometer file.

Rijkswaterstaat kreeg meerdere meldingen van ongevallen en slippartijen. Zo moesten auto's geborgen worden op de A4 bij Burgerveen, de A9 bij Akersloot en op de A27 bij Utrecht. Op de A58 richting het westen raakten bij de afrit Tilburg-Oost meerdere auto's betrokken bij een ongeluk.

Op de A58 had vrachtverkeer moeite om de toerit naar industriegebied Vosdonk (Etten-Leur) op te komen. Op de afrit Leerdam heeft een vrachtwagen zich vastgereden in de berm. Hierdoor is deze dicht en staat er file op de A15 richting Nijmegen tussen Arkel en Leerdam. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers extra alert te zijn bij op- en afritten.

Ook raadt Rijkswaterstaat weggebruikers aan de weers- en verkeersinformatie in de gaten te houden. "Mocht je de gelegenheid hebben, werk dan indien mogelijk thuis." Wie toch de weg opgaat, krijgt het advies om langzaam te rijden, afstand te houden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en rustig te remmen.

Een woordvoerder van de ANWB maakt zich vooral zorgen over de wegen buiten de snelwegen, omdat daar minder gestrooid wordt. Om de sneeuw en gladheid te bestrijden, heeft Rijkswaterstaat ruim 500 strooiwagens, meer dan 600 sneeuwschuivers, 1.200 mensen en ruim 250 miljoen kilo strooizout klaarstaan. Donderdagavond is ruim 5 miljoen kilo zout gestrooid.

0:37 Afspelen knop Sneeuwval tovert deel van Nederland om in winterwonderland

Ook zaterdag en zondag zal het vriezen

Ook zaterdagochtend zal er nog sprake zijn van vorst. Bij brede opklaringen vriest het op de meeste plaatsen 1 tot 4 graden. Komend weekend worden wolken en zonnige perioden verwacht. Het waait nauwelijks en daardoor is het 's middags aangenaam om buiten te zijn.

In de nacht naar zondag vriest het uitgebreid, met minima tussen -1 en -5 graden.

2:14 Afspelen knop Waarom de ANWB andere verkeersinformatie geeft dan Rijkswaterstaat

Eerder

Aanbevolen artikelen