Verdachte van online afpersing ruim honderd meisjes al in 2014 in beeld bij politie



Gianni de W., die wordt verdacht van het online afpersen van minderjarige meisjes, was al in 2014 in beeld bij de politie. De toen zestienjarige De W. uit Etten-Leur had een meisje via internet gevraagd expliciete beelden te sturen, waarna ze naar de politie stapte. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Telegraaf

Het meisje deed geen aangifte van de actie van De W. De politie voerde met hem naar aanleiding van het voorval een zogenoemd '"stopgesprek", zegt een woordvoerder van het OM. Of en waarom De W. na het incident in 2014 niet meer in de gaten is gehouden, is niet bekend.

Donderdag werd bekend dat De W. op een computer 150 verschillende mappen met naaktbeelden van verschillende meisjes heeft staan. Van sommigen van hen had hij duizenden afbeeldingen. Volgens het OM benaderde De W. de verschillende meisjes via sociale media als Snapchat en Instagram met het verzoek naaktbeelden naar hem te sturen. Vervolgens perste hij ze af door te dreigen de beelden online te plaatsen als ze niet nog meer beelden stuurden.

De W. wordt verdacht van het vervaardigen en bezit van kinderporno, aanranding, ontucht en verleiding van (minderjarige) meisjes tot ontucht via het internet, werd donderdag bekend in de rechtbank in Breda tijdens een zitting in de zaak van de verdachte. De W. is 11 oktober opgepakt en zit sindsdien vast.

Identiteit van enkele tientallen slachtoffers al achterhaald

Het onderzoek naar de man loopt nog, benadrukt de woordvoerder van het OM. Tot nu toe is de identiteit van enkele tientallen slachtoffers achterhaald. Acht meisjes hebben aangifte gedaan. De politie en het OM verwachten dat dit aantal nog flink zal oplopen. De slachtoffers zijn veelal minderjarig en wonen door het hele land.

In de rechtbank bleek dat het OM denkt dat de man meer dan honderd slachtoffers heeft gemaakt. De W. heeft de levens van hen volgens de officier van justitie "tot een hel gemaakt." Hij blijft de komende drie maanden vastzitten. De zedenrecherche van het korps Zeeland-West-Brabant, die het onderzoek doet, krijgt vanwege het grote aantal slachtoffers ondersteuning van extra rechercheurs.

Aanbevolen artikelen