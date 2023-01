Vanavond en vrijdag winterse buien, maar in het weekend meer zon

Delen via E-mail

Vanavond, vannacht en vrijdagochtend moeten weggebruikers nog rekening houden met gladheid. Het KNMI meldt dat in vrijwel het hele land winterse buien kunnen voorkomen.

Door de winterse buien kunnen het verkeer en deelnemers aan buitenactiviteiten last hebben van gladheid, meldt het KNMI.

Vrijdag krijgen we ook te maken met winterse neerslag, waardoor het glad kan worden. Tot vrijdag 15.00 uur geldt code geel.

Dit betekent dat mensen onderweg alert moeten zijn, omdat er kans is op gevaarlijk weer. Deze weersituaties doen zich in Nederland geregeld voor. Het weerinstituut kan de waarschuwing 48 uur van tevoren afgeven. De zekerheid is minstens 60 procent.