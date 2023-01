CDA Maasdriel gaat in gesprek met gemeenteraadslid dat pony achterliet bij café

Raadslid Sjors Pardoel van de CDA-fractie in het Gelderse Maasdriel is een van de personen die maandagavond een pony hebben achtergelaten op het terras van een café in Den Bosch. De fractie gaat daarover met hem in gesprek.

"Dit is geen gedrag dat bij een raadslid hoort", zegt fractievoorzitter Robert van Dijk na een bericht in het Brabants Dagblad. Wanneer het gesprek over de "kwajongensstreek" zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

"Iedereen kent hem als een joviale jongen die wel voor een lolletje in is. Maar we moeten hem wel even aan zijn verstand peuteren dat dit geen gedrag van een gemeenteraadslid is dat getolereerd wordt."

Of er ook sancties volgen, kon Van Dijk nog niet zeggen.

Gemeente Maasdriel wil niet inhoudelijk reageren

De gemeente Maasdriel wil niet inhoudelijk reageren op de zaak. "Wij vinden dit een partij-politieke gelegenheid. Het gaat om een gemeenteraadslid, maar hij valt onder het CDA. Daarom vinden we dat de fractie dit eerst zelf intern moet bespreken", zegt een gemeentewoordvoerder tegen NU.nl.

"Het gaat om een vertegenwoordiger die door het volk is gekozen. Daar hebben we als gemeentelijke organisatie geen invloed op. Mocht dan op termijn een reactie van ons gewenst zijn, dan komen we daarop terug. Voor nu vinden we het netjes om het aan de fractie zelf over te laten wat er met het raadslid gebeurt."

De politie laat donderdag weten dat ze overweegt om de zaak te onderzoeken. "En als we het gaan onderzoeken, dan moet bepaald worden welk strafbaar feit gepleegd is", zegt een woordvoerder. Ze verwacht pas na het weekend uitsluitsel.

Pardoel zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

Pardoel leek aangeschoten toen hij pony achterliet

Volgens de bedrijfsleider van het restaurant waarbij de pony werd achtergelaten waren twee mannen, onder wie Pardoel, maandag rond 16.30 uur in haar zaak om wat te eten. Ze leken aangeschoten. "Rond 17.45 uur zeiden ze dat ze gingen roken en renden ze weg."

Om 20.00 uur kwamen de twee terug bij het restaurant om de rekening te betalen. De bedrijfsleider had de politie inmiddels gewaarschuwd. "De pony kregen ze toen niet meer mee."

De pony is die avond opgehaald door de dierenambulance. "Het dier was in redelijke staat, maar wel nattig en koud", zegt een woordvoerder. Ze benadrukt dat het voor een pony stressvol is om in een stad rond te lopen.

