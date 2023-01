OM eist negen jaar celstraf tegen verdachten aanslagen op Poolse supermarkten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot negen jaar cel geëist tegen de vijf verdachten van de serie aanslagen op Poolse supermarkten. Deze aanslagen vonden eind 2020 en begin 2021 plaats.

De aanklagers in de zaak spraken in de rechtbank van Schiphol van "zeer zware aanslagen" met "onwaarschijnlijk veel schade", gepleegd "met angstaanjagend gemak".

Bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk en Tilburg vonden verschillende explosies plaats. Deze veroorzaakten voor honderdduizenden euro's aan schade.

De explosies hadden met elkaar gemeen dat het doelwit een Poolse supermarkt was. De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven die vergelijkbaar zijn met explosieven die gebruikt worden voor plofkraken.

Het OM noemde de aanslagen het werk van een professionele organisatie, een "goed geoliede machine". De aanslagplegers werden volgens justitie geronseld via Snapchat of Telegram. Via die apps kregen ze uitgebreide instructies en informatie over de locatie.

"Er stonden chauffeurs klaar. Explosieve constructies waren in gereedheid gebracht. Vervolgens waren er binnen enkele weken vijf aanslagen. Zo'n reeks kan niet worden uitgevoerd zonder plan", aldus de officier van justitie.

Verdachten willen niets vertellen over motief

De hoogste strafeis was voor Serginio S. (28). Hij had volgens het OM een leidende rol bij drie aanslagen. Zijn medeverdachten Nadir el O. (23) en Antonio N. (27) hoorden celstraffen van zes jaar eisen. Tegen Sersinio D. (21) eiste het OM drie jaar celstraf en tegen Hyron A. (21) 22 maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat ze nooit iets over hun motief wilden vertellen. Daarnaast was de impact van de aanslagen groot. "Voor met name de eigenaren van de winkels is dat niet te verteren", zei de aanklager.

Eén verdachte al veroordeeld voor vergismoord

Justitie beslist op een later moment over eventuele vervolging van Desharo W. Hij was vermoedelijk tussenpersoon. Op camerabeelden was hij te zien met Hyron A. en Sersinio D. Zijn deelname is gelinkt aan drie aanslagen.

Eind vorig jaar kreeg W. 26 jaar cel voor de vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen. Geen van de andere verdachten heeft iets gezegd over zijn aandeel.

Donderdagmiddag en volgende week volgt het verweer van de advocaten van de vijf verdachten. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Ook bij andere Poolse supermarkten vonden incidenten plaats, maar die zijn niet meegenomen in de aanklacht. Het ging om een aanslag op supermarkten in Tilburg en Rotterdam. Bij de Poolse supermarkt in Beverwijk werd maanden na de eerste explosie opnieuw een explosief gevonden.

