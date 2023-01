Rijkswaterstaat en ANWB botsen over drukste ochtendspits sinds 2019

De ANWB zegt dat er donderdagochtend toch geen sprake was van de drukste ochtendspits sinds 2019. Eerder meldde Rijkswaterstaat dat dat vanwege winterse buien wel het geval was.

Rijkswaterstaat meldde dat een file bij Maastricht rond 7.50 uur het spitsrecord had verbroken. Daar was de ANWB het niet mee eens. De verkeersdienst sprak Rijkswaterstaat tegen op Twitter. Na de tweet van de ANWB herstelde Rijkswaterstaat het bericht over de file.

Dat de ANWB deze correctie op Twitter had doorgegeven, viel niet goed bij Rijkswaterstaat, meldt het AD. "We hebben een chat, daarop kunnen we elkaar informeren", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen de krant. "Als woordvoerders hebben we een direct lijntje. Elkaar tegenspreken helpt de weggebruiker niet."

Lokaal was het een drukke spits, maar landelijk was er minder verkeer dan verwacht, concludeert de ANWB. "Het was zo plaatselijk, dan kun je geen getrouwe weergave brengen", zegt een woordvoerder van de ANWB tegen het AD.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Rijkswaterstaat richt zich vooral op snelwegen

Het kan zijn dat een groot deel van het land geen hinder ondervindt, maar volgens Rijkswaterstaat was het in cijfers wel degelijk de drukste spits sinds 2019. De snelwegbeheerder wil vooral weggebruikers informeren dat het elders in het land druk is, legt een woordvoerder uit.

Tot een paar jaar geleden bracht de ANWB dezelfde cijfers uit als Rijkswaterstaat. Maar de verkeersdienst telt nu ook ander verkeer mee, zoals de verbinding tussen de woonwijk en de snelweg.

Rijkswaterstaat focust zich als snelwegbeheerder op de snelwegen. "We geven verkeersinfo, maar die helpt ons vooral bij de veiligheid en doorstroming", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen het AD.

Eerder

Aanbevolen artikelen