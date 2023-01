Huiskatten chippen en registreren wordt binnenkort verplicht

Katteneigenaren worden binnenkort verplicht om hun huisdieren te chippen en registreren, heeft minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) donderdag bekendgemaakt.

De overheid vond eerst dat een chipplicht voor katten niet nodig was, omdat die zou leiden tot een extra financiële en administratieve last voor de eigenaren. Daarnaast zou het niet voldoende oplossing bieden voor het stijgende aantal zwerfkatten dat verwilderd op straat leeft. Minister Adema denkt daar anders over en ziet wel een oplossing in de chip- en registratieplicht.