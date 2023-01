Twee Nederlandse drugscriminelen in Dubai van radar verdwenen na aanhouding

De twee Nederlandse drugscriminelen die in november 2022 zijn opgepakt in Dubai zitten niet langer vast. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het AD . Het OM weet niet waar de verdachten nu zijn. Het gaat om Edin G. en Zouhair B., kopstukken van de internationale drugshandel.

De Europese politieorganisatie Europol liet in november weten dat 49 mensen waren opgepakt, onder wie G. en B. in Dubai. De grootschalige actie moest duidelijk maken dat er geen veilige haven voor drugssmokkelaars bestaat, liet Europol destijds weten.

Maar inmiddels blijkt dat beide kopstukken van de radar zijn verdwenen. "Het gaat om twee verschillende zaken met een verschillend verloop", verduidelijkt de woordvoerder van het OM.

G. (40) heeft de Nederlandse en Bosnische nationaliteit. Hij wordt er onder meer van verdacht grote partijen cocaïne te hebben ingevoerd, net als duizenden kilo's grondstoffen voor amfetamine. De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA noemde hem jaren geleden een grote drugshandelaar.

Het OM heeft de Verenigde Arabische Emiraten vorig jaar "op tijd en op de goede manier" om uitlevering verzocht, benadrukt de woordvoerder van het OM. Toch is hij eind vorig jaar vrijgelaten, voordat hij aan Nederland is uitgeleverd. "We zijn bezig om te achterhalen waar het mis is gegaan."

Inmiddels staat G. opnieuw internationaal gesignaleerd. "We zien graag dat hij alsnog wordt aangehouden zodat hij in Nederland berecht kan worden."

OM weet niet waar G. en B. zijn

De 37-jarige B. wordt ook gezocht vanwege drugshandel. Hij zou duizenden kilo's cocaïne hebben ingevoerd naar Nederland. Zijn uitleveringsprocedure loopt nog, al zit hij niet meer vast. "Het is ons niet duidelijk of hij in vrijheid is gesteld of dat hij mogelijk op borgtocht is vrijgelaten", zegt de OM-woordvoerder. "Dat proberen we te achterhalen."

"We weten van beide verdachten niet waar ze nu zijn. We hebben geen informatie over hun verblijfsplaats en hun mogelijkheden om de grens over te gaan." Over de huidige zoektocht naar beide mannen wil de woordvoerder niets kwijt.

