Drukste ochtendspits in jaren, bijna 690 kilometer file door gladheid en ov-staking

De ochtendspits is donderdag vroeg begonnen door stakingen in het regionale openbaar vervoer en meerdere ongelukken als gevolg van gladheid en sneeuw. Vooral rond Eindhoven was het druk.

Om 7.50 uur stond er bijna 690 kilometer file in het land. Volgens Rijkswaterstaat is het de drukste ochtendspits sinds 2019. Inmiddels staat er ruim 200 kilometer file.

De ANWB, die ook de N-wegen meetelt, meldde om 8.00 uur rond de 800 kilometer file. De verkeersdienst zag dat het vooral in het zuiden van het land druk was door het winterse weer. "In de Randstad was het zelfs iets rustiger dan normaal."