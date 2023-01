Compensatie ouders toeslagenaffaire kan volgens gemeenten tot 2030 duren

Twee jaar geleden beloofde het kabinet een naar eigen zeggen ruimhartige vergoeding aan toeslagenouders. Ook kwam vanaf toen iedere maand een speciale commissie bijeen om de hersteloperatie in de gaten te houden. Die commissie, die wordt geleid door minister-president Mark Rutte, is al maanden niet meer bij elkaar geweest. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën aan Nieuwsuur.

Veel toeslagenouders hebben inmiddels een advocaat in de hand genomen, blijkt uit cijfers die Nieuwsuur opvroeg bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uit een enquête onder die advocaten blijkt dat meer dan de helft het gevoel heeft niet goed te kunnen helpen. Het niet of niet volledig beschikken over dossiers is een van de redenen daarvoor.