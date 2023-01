Donderdag kans op gladheid door winterse buien, hagel en sneeuw

Donderdag krijgen we te maken met winterse buien en is er kans op gladheid door hagel en sneeuw. De buien kunnen tot vrijdag aanhouden. In het Waddengebied worden zware windstoten verwacht.

Het KNMI geeft donderdag code geel af. Dit betekent dat er kans is op gevaarlijk weer, met name als mensen onderweg zijn.



Komende nacht en donderdagochtend is er kans op plaatselijke gladheid door hagel- en sneeuwbuien. Ook valt er woensdagavond op steeds meer plaatsen neerslag.

Korrelhagel, natte sneeuw en onweer

De luchttemperatuur ligt nog net boven het vriespunt in de gebieden die als eerste met deze neerslag te maken krijgen. Er valt dan korrelhagel of natte sneeuw. Ook kan er onweer voorkomen.

Vooral in het noordelijk kustgebied trekt de wind behoorlijk aan en wordt het krachtig tot stormachtig met windkracht 6 tot 8. Er is kans op zware windstoten rond de 90 kilometer per uur.

Naarmate de neerslag verder het land op trekt, gaat het steeds vaker over in natte sneeuw en sneeuw. Vooral in het oosten en zuidoosten kan een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter ontstaan. In het noorden is er kans op losse hagelbuien vanaf zee.

Donderdagavond ook kans op gladheid

Donderdagavond is er in het hele land ook nog kans op gladheid door winterse buien, maar ook door bevriezing van natte wegen. Vanwege de gladheid, buien en zware windstoten kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden, meldt het KNMI.

Vrijdag overdag ontstaan in het hele land opnieuw enkele winterse buien. In de ochtend kan het daardoor nog glad zijn, maar met een temperatuur van 3 tot 6 graden zal dit in de middag niet aanhouden.

