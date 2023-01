ANWB verwacht donderdag 'pittige dag' op wegen door stakingen en slecht weer

Delen via E-mail

De ANWB verwacht dat het donderdag "pittig" kan worden op de wegen. Het streekvervoer staakt dan op veel plekken. Ook de slechte weersverwachting zorgt er waarschijnlijk voor dat meer mensen de auto pakken.

"De spits is op donderdagochtend altijd al druk. In combinatie met de staking en de weersomstandigheden kan het pittig worden", zegt een woordvoerder van de ANWB.

Donderdag en vrijdag leggen duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer het werk neer na een mislukt cao-overleg. Behalve in het streekvervoer wordt ook gestaakt onder transportmedewerkers en chauffeurs van touringcarbedrijven. Zij kondigden aan zich aan te sluiten bij de al geplande stakingen.

Hoe druk het precies wordt, is moeilijk te voorspellen. Er wordt in diverse regio's gestaakt, maar niet bij de NS en ook niet in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Maar de staking en de weersverwachting zijn factoren die kunnen zorgen voor extra drukte.