Nieuw DNA-onderzoek moet naar dader Drentse 'kofferbakmoord' leiden

Politie en justitie doen opnieuw DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak van de vermoorde Ralf Meinema uit het Drentse Klazienaveen. Ze bestuderen DNA uit andere strafzaken op zoek naar de dader, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De 31-jarige Meinema werd op 30 maart 2017 in de kofferbak van zijn eigen auto gevonden. Hij was extreem gewelddadig om het leven gebracht. Zijn auto lag in het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Het OM is op zoek naar de "onbekende man B." die in de auto als bijrijder is gezien.

Het OM vond DNA van hem op de bijrijdersstoel, maar kon daar geen naam aan koppelen. Daarom heeft justitie in 2019 al in de DNA-databank van strafzaken gekeken of ze een familielid van 'B.' kon vinden. Dat was toen nog niet zo.

Dat onderzoek is al ruim drie jaar geleden uitgevoerd en het aantal DNA-profielen in de databank is sindsdien toegenomen. Daarom hoopt het OM nu alsnog een familielid van de onbekende man B. te vinden.

OM zet (nog) geen bevolkingsonderzoek op

Het OM kan ook een volgende stap zetten door een grootschalig bevolkingsonderzoek te starten. Dan worden bijvoorbeeld mensen die rond de plek van het misdrijf wonen opgeroepen zich te melden voor een DNA-test.

Met die resultaten kan een mogelijk familielid van een betrokkene bij een misdrijf gevonden worden. Door zo'n bevolkingsonderzoek kwam het OM eerder Jos B. op het spoor, de dader in de zaak rond de moord op Nicky Verstappen.

In de kofferbakmoordzaak werd moordverdachte Hans O. uit Emmen in mei vorig jaar vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. O. had Meinema als laatste gezien op de avond waarop hij is vermoord. Het OM had achttien jaar cel tegen hem geëist. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.

