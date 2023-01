Ministers ontwikkelen beurs voor uitwisseling studenten binnen het koninkrijk

Delen via E-mail

De ministers van Onderwijs van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland willen een beurs creëren om de uitwisseling van studenten binnen het Koninkrijk te stimuleren.

"Het is belangrijk dat we de jonge mensen van de eilanden een beter perspectief bieden door gebruik te maken van de kracht van het Koninkrijk", zei de Nederlandse minister Robbert Dijkgraaf na afloop van het overleg.

Dijkgraaf wees op meerdere onderzoeken waaruit blijkt dat veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland met extra barrières te maken krijgen. De vier landen willen een zogenoemd Caribbean academic orientation year ontwikkelen om de Caribische studenten beter voor te bereiden op een hbo- of universitaire opleiding.