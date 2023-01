Tientallen mensen staan dna af om slachtoffers Watersnoodramp te identificeren

De oproep van de politie om DNA af te staan om zo de naamloze slachtoffers van de Watersnoodramp te kunnen identificeren, heeft effect gehad. Inmiddels hebben zich al 26 leden van families met nog vermisten gemeld om erfelijk materiaal af te staan.

Dat meldt forensisch onderzoeker Hans Geldof van politie Zeeland-West-Brabant in gesprek met het AD. "We weten nog niet of dat in alle gevallen ook zinvol is, maar dat die bereidheid er is, vind ik al heel positief", aldus Geldof.