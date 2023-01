Politie registreert voor het eerst in jaren meer misdrijven: bijna 797.000

Het aantal geregistreerde misdrijven is vorig jaar met zo'n 7 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De politie noteerde in totaal bijna 797.000 misdrijven, tegenover zo'n 743.000 in 2021. Ondanks de toename is het criminaliteitscijfer nog altijd lager dan voor corona.

Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van maandag bijgewerkte politiecijfers.

Tussen 2012 en 2020 daalde het aantal geregistreerde misdrijven vrijwel onophoudelijk. In 2021, het 'tweede coronajaar', bereikte het aantal delicten het laagste niveau sinds het begin van de huidige tellingen. Volgens de politie wordt de stijging in 2022 sterk beïnvloed door de versoepeling van de coronamaatregelen begin vorig jaar.

"Bij de gestegen misdrijven staan veel delicten die een directe relatie hebben met het weer opengaan van winkels, horeca en de toename van mobiliteit", aldus een woordvoerder van de politie.

Ook steeds meer 'high impact crimes'

Van de zogeheten high impact crimes - een verzamelnaam voor misdrijven die volgens de politie grote impact hebben op het slachtoffer en de maatschappij - noteerde de politie een stijging van het aantal woninginbraken (3 procent), gevallen van mishandeling (13 procent) en straatroven (7 procent). Het aantal overvallen daalde met 2 procent licht vergeleken met een jaar eerder.

Het aantal meldingen van onlinecriminaliteit bleef met zo'n 14.000 min of meer gelijk. Van 2018 tot en met 2021 steeg het aantal gevallen van cybercrime nog flink. In die periode vervijfvoudigde het aantal geregistreerde onlinemisdrijven.

In zes op de tien gemeenten steeg het aantal geregistreerde misdrijven. In het Brabantse Hilvarenbeek, Wierden in Overijssel en Harlingen in Friesland steeg dit aantal het hardst. Van de twintig grootste gemeenten nam het aantal delicten in Enschede, Nijmegen en Haarlem vorig jaar het sterkst toe vergeleken met 2021.

