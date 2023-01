Limburgs stel misbruikte jonge oppasmeisjes met opzet

Nancy D. en haar partner Peter S. misbruikten bewust jonge oppaskinderen. Die praten minder makkelijk, zei de 54-jarige D. dinsdag in de rechtbank in Den Bosch. Het Limburgse stel wordt verdacht van seksueel misbruik van zeven oppaskinderen. D. bood zich aan als oppas en maakte beelden van het misbruik, S. keek via de webcam mee.

De slachtoffers zijn meisjes van een tot zes jaar. Het eerste meisje dat werd misbruikt was zes jaar en vertelde er eind 2019 over tegen haar moeder.

De rechtbank noemde de beelden van het seksueel misbruik "schokkend". In eerste instantie zouden de beelden tijdens de zitting vertoond worden, maar daar zag de rechtbank van af.

In plaats daarvan werden de beelden in de raadkamer bekeken. "Een dwingende, grove en ruwe toon van de vrouw tegen de kinderen is hoorbaar. Bij de kinderen is ontreddering, verdriet en angst te zien", zei de rechter.

D. en S. leerden elkaar begin 2018 kennen via een datingsite. Beiden hebben seksuele fantasieën over onder meer bdsm, nazisme en kinderen. Ze wijzen elkaar aan als degene die het initiatief nam.

In augustus 2019 bood D. zich via twee websites tegen een laag uurtarief aan als oppas. Tijdens het oppassen kreeg de vrouw opdrachten van haar partner. Ook op dat vlak wijzen ze elkaar als initiatiefnemer aan. De vrouw bekent alle ontucht waarvan ze wordt verdacht. De 59-jarige S. bekent het meeste ook.

Slachtoffers en ouders niet aanwezig bij zitting

De slachtoffers en hun ouders waren dinsdag niet aanwezig bij de zitting. Zij roepen op voorzichtig te zijn met hun privacy. In de rechtbank worden de namen van de kinderen dan ook niet genoemd.

Volgens de voorzitter is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers zich het misbruik zullen herinneren en of zij daar schade van zullen ondervinden.

Maandag volgt de strafeis. De rechtbank doet op 13 maart uitspraak.

