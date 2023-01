Buddy's gaan op meer plekken vrouwen begeleiden naar abortuskliniek

Het aantal plekken waarop buddy's vrouwen begeleiden naar abortusklinieken wordt uitgebreid. Dat is nodig vanwege aanhoudende intimidatie door antiabortusdemonstranten, vindt stichting Samen naar de Kliniek.

Intimidatie voor de deur van Nederlandse abortusklinieken vindt al langer plaats. Mensen die naar een abortuskliniek gaan, worden daar vaak geconfronteerd door religieuze antiabortusdemonstranten. Daarom is ondersteuning nodig.

Samen naar de Kliniek werkt in Den Haag, Rotterdam en Utrecht al met een buddysysteem. Deze vrijwilligers lopen met de vrouwen mee naar de kliniek. Dit jaar wordt het systeem ook ingevoerd in Zwolle, Groningen, Roermond, Amsterdam en Haarlem. Mogelijk komt ook Heemstede in aanmerking.

De stichting acht de buddy's nodig omdat een landelijke aanpak met bufferzones uitblijft. Het idee was dat demonstranten alleen in bepaalde vakken mochten staan om te demonstreren. Maar dat plan is maar in een aantal gemeenten echt van de grond gekomen.

Samen naar de Kliniek benadrukt dat vrouwen er zelf voor mogen kiezen hun zwangerschap te beëindigen. "Onze vrijwilligers oordelen niet over de keuze, de aanleiding of de situatie waarin de zwangerschap tot stand is gekomen", schrijft de stichting in een persbericht.

Uiteindelijk wil Samen naar de Kliniek bij alle abortusklinieken in Nederland buddy's inzetten.

