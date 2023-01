Vermoedelijke veiligheidschef van terreurgroep IS opgepakt in Arkel

Een 37-jarige man is dinsdag opgepakt in het Zuid-Hollandse Arkel, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk een veiligheidschef van Islamitische Staat (IS) is geweest. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Syrië.

De verdachte zou tussen 2015 en 2018 in de Syrische burgeroorlog een belangrijke rol hebben gespeeld binnen IS. Het OM verdenkt hem ervan vanuit die functie bijgedragen te hebben aan oorlogsmisdaden van de terreurgroep in Syrië.

De man zou ook betrokken zijn geweest bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Deze beweging stond bekend als het 'Al-Qaeda van Syrië'. Al-Nusra begon als onderafdeling van IS, maar splitste zich later af en ontwikkelde zich tot een rivaal van IS.

Voor beide terreurgroepen zou de man veiligheidschef zijn geweest in en rond het beruchte vluchtelingenkamp Yarmouk, in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. Dat kamp werd in 2015 ingenomen door IS, en later door Al-Nusra.

De man vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en woont sinds 2020 in Arkel. Nadat er informatie was ontvangen over zijn verleden startten de Landelijke Recherche en het OM een onderzoek.

De verdachte wordt op 20 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag.

Dit artikel wordt aangevuld.

