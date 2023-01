Veelbesproken 'asielhotel' in Albergen staat nog altijd leeg

Het door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangekochte hotel in Albergen staat nog altijd leeg, zo schrijft Tubantia maandag. De verwachting was dat in oktober de eerste asielzoekers zouden arriveren, maar zowel de gemeente als het COA weet nog altijd niet wanneer de eerste bewoners een plek innemen.

Over de opvanglocatie in Albergen was vorig jaar veel te doen. Het kabinet passeerde namelijk de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, bij de opvanglocatie in het dorp. Normaal moet de gemeente een akkoord geven voor een nieuw bestemmingsplan voor het pand, maar het kabinet nam ditmaal zelf die beslissing. Dat deden de bewindslieden met het oog op de opvangcrisis.

Het leidde tot veel protestacties tegen de komst van de opvanglocatie in het dorp, met als gevolg dat enkele plannen werden afgeschaald. Zo zouden er aanvankelijk woonunits op het terrein bij komen, maar werd door dat plan een streep gehaald. Ook werd het aantal van driehonderd statushouders en asielzoekers teruggebracht naar 150.

Sindsdien staat het pand al maandenlang leeg, meldt Tubantia. De reden daarvoor ligt bij de verbouwing die het COA wil uitvoeren. Het hotel kon voorheen zo'n tachtig bewoners huisvesten en moet grondig op de schop om meer mensen kwijt te kunnen.

"Voor die werkzaamheden moet de gemeente een vergunning afgeven. En die vergunning is nog niet aangevraagd", laat de Tubbergse wethouder Ursula Bekhuis weten aan de krant. Het COA wacht onder meer nog op een stikstofberekening. "Ook moeten nog een bouwtekening en een ruimtelijke onderbouwing worden aangeleverd", zegt een woordvoerder van de gemeente in gesprek met Tubantia.

Het is daardoor niet duidelijk wanneer er wél asielzoekers en statushouders naar het voormalig hotel in Albergen komen. "Het moet gek lopen als er dit jaar geen vluchtelingen in Albergen worden ondergebracht", besluit een COA-woordvoerder.

