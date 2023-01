ME ontruimt door studenten bezet pand van Universiteit van Amsterdam

Delen via E-mail

De mobiele eenheid (ME) van de politie is maandagavond ingezet bij een protestactie van studenten bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tientallen studenten houden sinds maandagmiddag een deel van het Binnengasthuis van de universiteit bezet. Ze willen dat de universiteit de samenwerking met Shell stopt.

De activisten maken zich met de bezetting schuldig aan lokaalvredebreuk, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten. "Daarom is besloten om te ontruimen." De ME is daar rond 20.30 uur mee begonnen.