ME ontruimt door studenten bezet pand in Amsterdam, dertig arrestaties

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De mobiele eenheid (ME) van de politie is maandagavond ingezet bij een protestactie van studenten bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tientallen studenten hielden sinds maandagmiddag een deel van het Binnengasthuis van de universiteit bezet. Er zijn dertig aanhoudingen verricht.

De studenten willen dat de universiteit de samenwerking met Shell stopt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakten zij zich schuldig aan lokaalvredebreuk. Daarom werd de ME rond 20.30 uur ingezet om het gebouw te ontruimen.

De protestactie vond plaats in het gebouw in van de voormalige Academische Club. Tientallen activisten hadden zich er verschanst. Buiten het gebouw stonden volgens de politiewoordvoerder ook nog zo'n zeventig tot tachtig mensen te demonstreren. Even na 23.00 uur kon de politie de rust terugbrengen en het pand overdragen aan de eigenaar.