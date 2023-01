Hoe het sluiten van kinderhartchirurgiecentra al jarenlang voor onrust zorgt

Al bijna dertig jaar is het punt van discussie: doet Nederland er goed aan om vier centra voor specialistische kinderhartchirurgie te hebben? Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) blijft erbij: dat moeten er twee worden, want dat is beter voor de zorg. Waarom duurt het zo lang voor dit besluit genomen kon worden, en waarom is er zo veel onrust over?

De Gezondheidsraad zei in 1993 al dat kinderhartchirurgie op minder plekken uitgevoerd moest worden. Sindsdien hebben niet alleen de Gezondheidsraad, maar ook andere zorgautoriteiten zich hier meerdere keren over uitgesproken.

"De rode draad in al deze adviezen is dat de zorg verder geconcentreerd zou moeten worden", vatte toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in 2021 samen in een Kamerbrief. Maar er is weinig steun voor de sluiting van de afdelingen. En daarom is het na al die jaren nog steeds niet gelukt om een besluit te nemen.

Deze ziekenhuizen hebben nu een afdeling voor kinderhartchirurgie: Erasmus MC Rotterdam

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Universitair Medisch Centrum Groningen

Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden

Het verplaatsen van de kinderhartchirurgie van vier naar twee plaatsen is nodig omdat de zorg dan beter wordt. Het gaat alleen om operaties bij hartpatiënten die ernstige problemen hebben. De patiënten kunnen nog wel steeds voor voor- en nazorg of controles naar de 'gesloten' afdelingen.

Het is niet zo dat de zorg in de vier ziekenhuizen op dit moment slecht is, maar operaties komen bij deze kleine groep patiënten niet heel vaak voor. Als een paar artsen zich specialiseren in bepaalde ingrepen en deze zo vaak mogelijk kunnen uitvoeren, worden ze daar ook beter in.

Daarnaast zijn er zorgen over de toekomst. De zorg is nu al kwetsbaar omdat maar weinig artsen hierin gespecialiseerd zijn. De artsen hebben een hoge werkdruk en er zijn maar weinig mensen die in kunnen vallen bij bijvoorbeeld ziekte. De twaalf kinderhartchirurgen hebben "in feite altijd dienst", ook tijdens hun vakanties, schreef de Volkskrant.

Maar de sluiting kan ook nadelige effecten hebben. Als er nog maar op twee plaatsen geopereerd wordt, moeten mensen verder reizen voor hun operatie. Zo maken de ouders van een jonge hartpatiënt zich zorgen om de mogelijke sluiting van de afdeling in Groningen. Ze kunnen niet even heen en weer naar Utrecht of daar wekenlang bij hun kind blijven, zeggen ze tegen Omrop Fryslân.

Het besluit roept niet alleen emotie op bij de patiënten, maar ook binnen de ziekenhuizen zelf. "Het is een boom die zo verworteld is in onze organisatie, dat het pijn doet op alle afdelingen", zegt Douwe Biesma, bestuursvoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), tegen de Volkskrant.

De ziekenhuizen komen er zelf niet uit welke centra open moeten blijven. Het sluiten van de afdeling heeft namelijk veel gevolgen voor de patiënten, zorgmedewerkers en zorginstellingen zelf. Daarom is de minister gevraagd een definitief besluit te nemen.

Zolang het besluit nog niet genomen is, wordt er veel gediscussieerd over (de gevolgen van) het besluit. Zo werd er al gesproken over de mogelijke gevolgen voor het LUMC, dat zijn academische status kan verliezen. Als de kinderhartchirurgie daar verdwijnt, moet de intensive care voor kinderen namelijk misschien ook dicht.

De meeste geluiden komen van het UMC uit Groningen, dat onder meer in november tijdens het 75-jarig bestaan van de afdeling aandacht vroeg voor de gevolgen van de sluiting. Zo bleek uit een risicoanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat in de helft van de scenario's de reistijd vanuit Groningen sterk toeneemt.

Ook Kinderombudsman Margrite Kalverboer maakt zich zorgen en noemt een sluiting van de afdeling in strijd met kinderrechten. "De afstand die kinderen in dit deel van het land daardoor voor passende zorg moeten afleggen, betekent een achteruitgang in de verwezenlijking van hun recht op beschikbare zorg."

Door de onzekerheid komt ook de samenwerking tussen de ziekenhuizen onder druk te staan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zag dat ziekenhuizen al minder goed samenwerkten. Ze deelden bijvoorbeeld minder kennis met elkaar en hartchirurgen in opleiding worden minder vaak uitgewisseld.

Maandag maakte Kuipers een definitieve beslissing: er mogen twee afdelingen openblijven. De minister was, net als zijn voorganger De Jonge, van plan om de ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht open te houden. Maar welke locaties openblijven, is nu nog onduidelijk. In april gaat Kuipers de knoop doorhakken.

Het is opvallend dat Kuipers daarmee ingaat tegen de NZa, die adviseerde om het besluit nog even uit te stellen. Maar nog langer nadenken vindt de minister niet wenselijk, vanwege de "urgentie van het onderwerp".

