Verdachte van 13 jaar oude zedendelicten dankzij 3D-beeldtechniek aangehouden

Een 52-jarige man uit Schiedam is maandag aangehouden op verdenking van ernstige zedendelicten die in 2010 in zijn woonplaats en Vlaardingen hebben plaatsgevonden. De arrestatie werd mogelijk door de inzet van een nieuwe 3D-beeldtechniek en grootschalig DNA-onderzoek.

Het coldcaseteam van de politie Rotterdam kreeg na het delen van een 3D-weergave van de dader ruim driehonderd tips. "Een van die tips ging concreet over de verdachte", zegt de politie.

Op basis daarvan is hij in november 2022 geselecteerd voor DNA-onderzoek. Tientallen mannen uit de omgeving van Vlaardingen en Schiedam deden daaraan mee.

"De verdachte heeft vrijwillig zijn DNA afgestaan", zegt onderzoeksleider Rene Bergwerff. "Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut hebben dit vervolgens vergeleken met DNA-sporen uit het onderzoek. Het DNA van de verdachte bleek overeen te komen met de gevonden sporen."

De woning van de verdachte is doorzocht. Ook is zijn auto in beslag genomen. De man wordt de komende dagen verhoord en verschijnt later deze week voor de rechter-commissaris.

Officier van justitie Monique Luijpen legt uit dat deze onderzoeken uiteindelijk voor de slachtoffers worden gedaan. "Zodat zij een ontzettend nare gebeurtenis die ze is overkomen weer deels kunnen afsluiten. Het was dan ook een heel bijzonder moment om de slachtoffers vanochtend te kunnen informeren over de aanhouding van de verdachte." De slachtoffers waren in 2010 dertien en vijftien jaar oud.

