Spookrijder fataal ongeval was op de vlucht na schietincident in Roosendaal

De spookrijder en twee inzittenden van het dodelijke ongeval zondag op de A16 waren op de vlucht voor de politie. Het drietal was eerder die avond mogelijk betrokken bij een schietincident in Roosendaal, meldt een woordvoerder van de politie maandag.

In de auto van de spookrijder waren dat de 33-jarige bestuurder uit Tilburg en een 17-jarige passagier uit Harreveld. De derde inzittende, een negentienjarige man uit Drunen, raakte gewond en is aangemerkt als mogelijke verdachte van betrokkenheid bij de schietpartij.

Een kwartier voor de fatale botsing is er geschoten op de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Daar raakte een negentienjarige man bij gewond. De politie riep verschillende eenheden op om uit te kijken naar een auto met hetzelfde signalement als de auto die even later als spookrijder werd aangeduid. De spookrijder reed volgens een woordvoerder van de politie in een donkere SEAT.