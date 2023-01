Twee van drie doden bij ongeval op A16 zaten in spook rijdende auto

Er zaten drie mensen in de spook rijdende auto die zondagavond op de A16 in Noord-Brabant botste met een ander voertuig. Twee van hen zijn overleden, bevestigt de politie maandag na berichtgeving van Omroep Brabant. De derde inzittende ligt ernstig gewond in het ziekenhuis.

Ook in het voertuig waarmee de spookrijder botste, zaten drie mensen. De bestuurder van deze auto is overleden. De andere twee inzittenden raakten ernstig gewond. Ook een hond kwam om het leven.

De spookrijder reed volgens een woordvoerder van de politie in een donkere Seat. Over de identiteit van de slachtoffers kon nog niets gezegd worden.

De weg werd na de aanrijding afgezet. Maandag rond 6.00 uur meldde de ANWB dat de rijstroken in beide richtingen weer geopend waren. Vanwege de ernst van het incident krijgen de betrokken hulpverleners nazorg aangeboden.

