Flinke vertragingen door ongelukken en drukte op de weg

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Er staan maandagochtend opvallend veel files. De ANWB telde rond 8.00 uur ruim 800 kilometer file in ons land. Volgens Rijkswaterstaat komen de files door ongelukken, maar ook doordat er simpelweg veel verkeer rijdt. "Bovendien werkt het weer ook niet mee."

Op de A73 bij de Zuiderbrug richting Nijmegen is een ongeluk met meerdere auto's gebeurd. De vertraging bedraagt tachtig minuten. Het verkeer op de A4, dat ook vast stond door een ongeval, rijdt inmiddels weer. De problemen daar kwamen door een elektrische auto die in brand was geraakt, meldt de ANWB.