Inspectie drong vergeefs aan op betere tenten voor asielzoekers in Ter Apel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) drong afgelopen zomer aan op betere slaapplekken voor buiten slapende asielzoekers in Ter Apel. Maar de veiligheidsregio weigerde extra tentdelen en ondervloeren te plaatsen, omdat andere gemeenten dan mogelijk minder snel mensen zouden opvangen. Dit blijkt uit stukken die NOS en RTV Noord hebben ingezien.

Afgelopen augustus overnachtten honderden asielzoekers buiten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook overdag hadden zij geen onderdak. Buiten op het veld stonden slechts enkele wc's en er was geen mogelijkheid om te douchen.

De inspectie sloeg alarm na een bezoek op 26 augustus. Vanwege een "totaal gebrek aan hygiëne" op het terrein was het risico op infectieziekten volgens de inspecteurs groot. Er was een gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting.

Twee dagen later concludeerde de inspectie dat er niet genoeg was veranderd. Er volgde een plan om de wc's vaker schoon te maken en meer drinkwaterpunten te installeren. Maar dat was volgens de IGJ niet genoeg.

De inspectie drong aan op onder meer vloerplaten en zijflappen. De bruine tenten waar asielzoekers onder sliepen, waren open aan de zijkanten. Daardoor waren ze blootgesteld aan wind en regen. In de weken die volgden, vroeg de hoofdinspecteur de veiligheidsregio zo'n vier keer tevergeefs om de omstandigheden in Ter Apel te verbeteren.

Betere tenten zouden beeldvorming beïnvloeden

Veiligheidsregio Groningen wilde druk op de rest van het land blijven uitoefenen, blijkt uit documenten in handen van NOS en RTV Noord. In een e-mail schrijft de veiligheidsregio dat extra hygiënemaatregelen het signaal kunnen afgeven dat "verblijf op het veld buiten Ter Apel te verantwoorden is". Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde heeft ook meermaals laten weten dat hij geen nieuwe tenten wilde plaatsen bij het aanmeldcentrum.

Op 10 september kwam er een einde aan de situatie op het veld. Ongeveer 450 mensen konden toen terecht in een opvanglocatie in het Groningse Zoutkamp. In oktober concludeerde de IGJ nog dat de omstandigheden in Ter Apel voor een grote groep "opnieuw ongezond" waren, hoewel de mensen niet meer buiten hoefden te slapen.

In de sporthal waren onvoldoende douches en toiletten voor het aantal mensen dat daar verbleef. Mensen zaten dicht op elkaar. Sommigen hadden een matras of een gymnastiekmat, anderen zaten op een stoel of op de vloer. Baby's hadden geen eigen passende slaapplek of wieg.

