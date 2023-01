Weerbericht: Buien in het hele land, plaatselijk natte sneeuw mogelijk

Het is maandag een natte, koude dag. In het hele land gaat het veel regenen. Op sommige plaatsen is het koud genoeg voor de regen om te veranderen in natte sneeuw, die een tijdje kan blijven liggen.

Vanuit het zuiden trekken 's ochtends eerst bewolking en daarna buien over het land. Die houden de hele dag aan.

De temperaturen liggen meestal tussen de 3 en 6 graden. Regionaal kan het kouder worden, wat natte sneeuw tot gevolg kan hebben. De kans daarop is in het oosten het grootst.

's Avonds wordt het vanuit het westen langzaam droger. Langs de kust kan het flink gaan waaien. De wind kan vanaf zee nog wat winterse buien het land op blazen.

In de loop van de nacht daalt de temperatuur naar het vriespunt. Dat heeft gladde wegen tot gevolg wanneer natte weggedeelten bevriezen.

