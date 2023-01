Drie doden en drie gewonden door aanrijding met spookrijder op A16

Delen via E-mail

Door een aanrijding op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek (Noord-Brabant) zijn zeker drie doden gevallen, meldt de politie. Ook zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens de politie kwam een spookrijder in aanrijding met een ander voertuig.

Volgens het korps is er ook een hond omgekomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het incident.

De weg is in beide rijrichtingen afgesloten tijdens het politie-onderzoek. Het is niet duidelijk hoelang dat zal duren.