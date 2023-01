Medewerker overleden bij steekincident in jeugdzorginstelling Emmen

Bij een steekpartij in jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen is zaterdagavond een medewerker om het leven gekomen. Twee personen zijn aangehouden. Het slachtoffer is een vrouw. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De steekpartij vond rond 20.30 uur plaats aan de Stationsstraat. Een medewerkster van de jeugdzorginstelling raakte zwaargewond. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten voor het slachtoffer. Ze overleed ter plekke.

Het slachtoffer was een begeleidster bij Yorneo. Dat liet de burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, later op zaterdag weten op Twitter. De instelling wordt op de eigen website omschreven als 'Gezinshulpverlening met verblijf'.

Kort na het incident werd een van de verdachten aangehouden. De tweede verdachte vluchtte, maar enkele uren later werd ook hij opgepakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.

