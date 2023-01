Medewerker doodgestoken in jeugdinstelling Emmen, verdachten zijn 16 en 19

Bij een steekpartij in jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen is zaterdagavond een medewerker om het leven gekomen. De 26-jarige vrouw uit Groningen overleed ter plekke aan haar verwondingen. De politie heeft twee verdachten van zestien en negentien jaar opgepakt.

De steekpartij vond rond 20.20 uur plaats aan de Stationsstraat. Volgens Dagblad van het Noorden sloeg een tienermeisje dat in het pand aanwezig was, alarm bij een nabijgelegen café. Meerdere hulpdiensten kwamen vervolgens ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten voor het slachtoffer. Ze overleed ter plekke.

Het slachtoffer was een begeleider bij Yorneo, liet burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen later op de avond weten op Twitter. Hij uit zijn medeleven met de nabestaanden.

Kort na het incident werd een van de verdachten aangehouden. Het gaat om een negentienjarige man uit de Drentse stad. De tweede verdachte, een zestienjarige jongen, sloeg op de vlucht. Enkele uren later werd hij opgepakt in de gemeente Meppel. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de steekpartij.

De instelling wordt op de eigen website omschreven als gezinshulpverlening met verblijf. Er wonen jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Volgens de NOS zijn zij voor de nacht ergens anders ondergebracht.

Aanbevolen artikelen