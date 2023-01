Bijzondere wateroverlast langs de Linge: havens stromen over en tuinen vol

De aanhoudende grote hoeveelheid regen heeft toch voor overlast gezorgd. Vooral in het westen van het rivierengebied bij de rivier de Linge staat het water hoog. Sommige plekken staan grasvelden, tuinen en straten blank. Ook zijn woningen en kelders ondergelopen en stromen havens over.

Elders zijn er ook problemen door het hoge water. Zo staat een deel van het goederenspoor in het havengebied van Rotterdam onder water. Sommige treinen kunnen daardoor niet rijden. Daarnaast zijn er ook problemen op de weg. Zo zijn twee rijstroken dicht op de A20 tussen Rotterdam-Alexander en de afslag Crooswijk in de richting van Hoek van Holland. Het vele water op de weg is daar de oorzaak van.

Het blijft voorlopig regenen in het gebied en de maximale waterstand is ook nog niet bereikt. De uiterwaarden van de Rijn, de Waal en de IJssel lopen onder. Volgens Rijkswaterstaat is er voorlopig nog geen sprake van een "alarmerende hoge waterstand".

Volgens Rijkswaterstaat komt een soortgelijk waterpeil één of meerdere keren per jaar voor. "Daar zijn de grote rivieren ook op ingericht. Het houdt bijvoorbeeld in dat daar waar we maatregelen nemen, de Neder-Rijn en de aftakkingen van de Maas en Waal, de stuwen omhoog staan. Het is niet zo spannend dat we maatregelen moeten nemen die we van tevoren niet weten."