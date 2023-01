Aanslag bij woning agent werd mogelijk gepleegd uit woede over boetes

Een aanslag bij de woning van een agent in Best in december 2020, is mogelijk gepleegd omdat de verdachte boos was over de bekeuringen die de agent had uitgeschreven. Dat meldt de politie zaterdag. Afgelopen week werden twee verdachten opgepakt voor de gerichte aanslag.

Op de nacht van zaterdag 12 december op zondag 13 december 2020 ontplofte een explosief bij de woning aan de Boksprong in Best. De woning en de carport raakten daardoor flink beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar de politie benadrukt dat "dit veel ernstiger af had kunnen lopen".

In het getroffen huis woonde een agent van de eenheid Oost-Brabant met zijn gezin. Hij was op het moment van de explosie aan het werk, maar zijn vrouw en twee kinderen waren wel thuis.

Afgelopen woensdag wist de politie twee verdachten op te pakken. Het gaat om een 42-jarige man uit Waalre en een 24-jarige man uit Best. De 42-jarige man zou opdracht hebben gegeven voor de explosie, zijn jongere medeverdachte zou deze hebben uitgevoerd. Zo denkt de politie dat op het explosief aangetroffen DNA van de 24-jarige man uit Best is. Er werd ook ander, vrouwelijk DNA gevonden. De politie weet nog niet van wie dat is.

De politie denkt dat de 42-jarige man boos was over bekeuringen die de agent aan zijn zoon had uitgeschreven. Hij zou daarom opdracht hebben gegeven voor een gerichte aanslag op het huis van de man.

De rechter-commissaris heeft vrijdag het voorarrest van de 42-jarige man met veertien dagen verlengd. De 24-jarige verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten. De politie doet in de tussentijd verder onderzoek naar de zaak.

