Maatregelen om hoger water, maar echte overlast blijft waarschijnlijk uit

Verschillende waterschappen hebben maatregelen getroffen omdat het water in de rivieren hoger staat door de vele regen van de afgelopen dagen. Rijkswaterstaat verwacht niet dat het hogere waterpeil gaat zorgen voor veel overlast.

De woordvoerder van Rijkswaterstaat spreekt van "een golfje water". Het waterpeil gaat waarschijnlijk niet zodanig stijgen dat er echt sprake is van hoogwater.

"Tot nu toe zullen alleen uiterwaarden en soortgelijke stukken grond onderlopen", zegt de woordvoerder. "De mensen die daarvan moeten weten zijn geïnformeerd."

De waterbeheerder meldde vrijdag dat de hoogste stand van de Maas zondag wordt verwacht. De Waal bereikt waarschijnlijk later in de week het hoogste waterpeil.

Volgens Rijkswaterstaat komt een soortgelijk waterpeil één of meerdere keren per jaar voor. "Daar zijn de rivieren ook op ingericht. Het houdt bijvoorbeeld in dat daar waar we maatregelen nemen, de Nederrijn en de aftakkingen van de Maas en Waal, de stuwen omhoog staan. Het is niet zo spannend dat we maatregelen moeten nemen die we van tevoren niet weten."

Gemalen volop aan het draaien

Waterschap Rivierenland, dat gaat over het water in Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht, is een van de waterschappen dat maatregelen heeft genomen in verband met het hogere waterpeil. Zo zijn de gemalen in het gebied volop aan het draaien.

In een liveblog meldt het waterschap dat het peil op rivier Linge afgelopen nacht is gestabiliseerd. Maar omdat zaterdag opnieuw regen wordt verwacht, kan het waterpeil weer omhooggaan.

Vrijdag trad de Linge al buiten haar oevers. Daardoor werden onder meer inwoners van Geldermalsen gewaarschuwd hun auto niet meer te parkeren bij een supermarkt in de buurt van de rivier, schrijft Omroep Gelderland.

Het Waterschap in Limburg ziet het waterpeil in het zuiden van de provincie al afnemen, zegt het in een bericht op de website. In het noorden is dat nog niet het geval. Daar houdt het waterschap de situatie goed in de gaten. "Indien nodig zullen we, zoals beschreven in de draaiboeken, op plekken pompgemalen inzetten of mobiele waterkeringen opzetten."

2:20 Afspelen knop Reeën waden door ondergelopen uiterwaarden Rijn bij Huissen

Aanbevolen artikelen