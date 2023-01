Weerbericht: Opnieuw onstuimig weer met flink wat regen

Zaterdag krijgen we weer te maken met wisselvallig weer. Er valt flink wat regen in het hele land. Na vandaag gaat de temperatuur langzaam enkele graden omlaag. Dat betekent het begin van een koudere week met kans op winterse buien.

Zaterdagochtend is het in het oosten nog droog terwijl het in het westen van het land al vroeg begint te regenen. Er staat een vrij krachtige wind die uit het zuiden komt. Vooral aan de kust kan de wind flink toenemen.

In de middag regent het langdurig in het hele land. De meeste neerslag valt in het zuiden en zuidoosten. Daar kan uiteindelijk zo’n 15 tot 30 millimeter vallen.

De wind neemt in de loop van de middag in kracht af. Met temperaturen rond een graad of 10 is het opnieuw zeer zacht voor de tijd van het jaar. Aan de hoge temperaturen komt na vandaag een einde, want vanaf zondag komen we in koudere lucht terecht.

's Avonds is het in het noorden en westen zo goed als droog en komen enkele opklaringen voor. In het zuidoosten regent het nog enige tijd. De minima komen in de nacht naar zondag uit rond een graad of 5.

