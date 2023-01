KNMI geeft code geel voor onstuimig weer en windstoten op zondag

Het KNMI heeft voor zondag overdag code geel afgegeven wegens zware windstoten in het noordwesten en het noorden van het land. Die komen vooral voor aan zee en op het IJsselmeer.

De wind komt uit het zuidwesten. Later in de middag op zondag neemt de wind in kracht af.

Zaterdag is er wel sprake van wisselvallig weer, maar geeft het KNMI geen waarschuwingen af. Er valt flink wat regen in het hele land. Na zaterdag gaat de temperatuur langzaam enkele graden omlaag. Dat betekent het begin van een koudere week met kans op winterse buien.

Zaterdagavond is het in het noorden en westen zo goed als droog en komen enkele opklaringen voor. In het zuidoosten regent het nog enige tijd. De minima komen in de nacht naar zondag uit rond een graad of 5.